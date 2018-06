Brama: 'Hoop wat goals te kunnen maken'

Ook in de jaren van z'n afwezigheid was Wout Brama volop aanwezig in De Grolsch Veste. In de catacomben hangen verschillende posters en schilderijen van de Tukker, die in 2010 kampioen werd met de club. Boven de perskamer hangt de legendarische uitspraak van Sander Boschker: 'Als Wout scoort, winnen we altijd'.

Nieuwe successen

Brama is nooit een doelpuntenmaker geweest, maar als hij scoorde waren dat vaak fraaie of belangrijke goals. "Ik hoop dat we daar nog een aantal goals aan kunnen toevoegen dit jaar, dan hebben we die wedstrijden vast binnen", reageert Brama. "Nee ik heb hier een historie liggen bij de club, het is mijn club. Maar dat is historie, ik hoop dat we kunnen bouwen aan nieuwe successen."

De geboren Almeloër zegt superblij te zijn met zijn terugkeer. "Zoals het een droom was om in Australië te spelen, was het ook een droom om ooit terug te keren bij FC Twente."

