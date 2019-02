Brama: ‘Ik vond het honderd procent een penalty’

Voor aanvoerder Wout Brama was er geen twijfel. In het veld kon de middenvelder het moment slecht beoordelen, maar na het bekijken van de beelden is Brama overtuigd: ,,Een honderd procent strafschop. Van den Boomen raakt niets behalve Friday. Ik moet toegeven dat Fred het slim doet, maar het is gewoon een strafschop”, aldus Brama. ,,Gewoon een geweldige scheidsrechter”, voegt hij lachend met een knipoog toe.

Terecht of niet terecht, FC Twente kwam heel goed weg met de strafschop. In de 93 minuten voor de valpartij van Friday overtuigde de ploeg van Pusic geen moment. ,,Vooral voor rust niet. We waren onrustig en slordig aan de bal. Hoe dat kon weet ik niet, maar het was niet goed. Hopelijk winnen we de komende weken niet zo moeizaam”, aldus Brama die volgende week zelf geschorst is tijdens het uitduel bij Roda JC.