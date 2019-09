Brama maakt bij beloften zijn rentree, Verhaegh zes weken uit de roulatie

In dat duel van maandag gaat ook nieuweling Joel Latibeaudiere minuten maken. De huurling van Manchester City stond vrijdagmorgen voor het eerst op het trainingsveld bij FC Twente. Trainer Gonzalo Garcia twijfelt nog of hij de centrale verdediger meteen opneemt in de selectie voor zondag tegen Fortuna Sittard. ,,Het kost toch enige tijd voordat je gewend bent aan onze manier van verdedigen hij is net één dag bij ons", aldus Garcia.

Menig

Over Queensy Menig heeft de oefenmeester ook nog geen beslissing genomen. Mening maakte de voorbije dagen een fitte indruk. ,,Maar wedstrijdfit is wat anders", aldus Garcia, die ook nog een vraagteken heeft staan achter het meespelen van Godfried Roemeratoe. De middenvelder, die in alle duels nog in de basis stond, kampt met fysieke klachten. ,,Dat is allemaal heel erg logisch", vindt Garcia. ,,Hij zit voor het eerst vast bij de eerste selectie en heeft in de voorbereiding harder moeten trainen dan hij gewend was. Als jonge speler komt er dan een moment dat het lichaam even tegensputtert.”