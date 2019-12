Brama na afgang bij RKC: ‘We spelen zonder vertrouwen’

FC Twente deed een klein kwartier goed mee bij RKC, maar na de openingstreffer nam de hekkensluiter het initiatief over en dat gaf de ploeg van Fred Grim niet meer weg. ,,Het was een slechte wedstrijd. We spelen met weinig vertrouwen en de reeks houdt niet op. De winterstop komt denk ik op een goed moment. We moeten goed nadenken met zijn allen en het hoofd leeg maken.”

Zoekende

De manier waarop FC Twente onderuit ging, was nog pijnlijker dan de nederlaag zelf. RKC dolde vooral na rust met de Enschedese ploeg. ,,Dat is niet prettig. We wilden het compact houden, maar speelden te hoog. Het zag er allemaal niet goed uit. We zijn zoekende en hebben het daarom met twee spitsen geprobeerd vandaag, maar dat had weinig effect.”

Fris begin

Volgens Brama is de formatie ook niet de belangrijkste oorzaak voor de nederlaag. ,,Als je zo speelt, maakt het niet uit in welke formatie je speelt. We hebben een zware week gehad met drie duels in zes dagen, maar dat mag geen excuus zijn. Het is goed dat we nu allemaal het hoofd even leeg kunnen maken en in januari fris kunnen beginnen. Dat het in de tweede seizoenshelft anders moet dan in de laatste weken, dat lijkt me duidelijk.”