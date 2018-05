Brama over naderende terugkeer: ‘Moeten club weer omhoog zien te krijgen’

Jupiler League

Dat FC Twente volgend seizoen in de Jupiler League speelt, noemt Brama een minpunt, maar het was voor hem geen belemmering om te tekenen. “We moeten de club weer omhoog zien te krijgen. Als je ziet hoe de club leeft is dat fantastisch. Tegen alle wetten in zijn er al 15.000 seizoenkaarten verkocht, dat is ongekend en geeft aan hoe groot deze club is. We weten dat er heel veel moet gebeuren om daar te komen waar we willen zijn. FC Twente heeft veel voor mij betekend in mijn carrière en ik wil ze helpen daar weer te komen waar de club hoort. Dat zal niet 1-2-3 gaan en dat moet iedereen beseffen, maar we gaan er wel keihard voor knokken.”