Brama vindt zichzelf geen Messi: ‘Met mij is FC Twente niet opeens een topploeg’

Hoe langer de voetballer weg is, hoe groter hij door de buitenwacht wordt gemaakt als het tegenzit...

Wout Brama: “Dat was ook al zo toen ik in Australië zat en bij Zwolle speelde. FC Twente stond zeventiende en in die crisistijd riepen de mensen ‘haal Wout Brama terug en alles komt goed’. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik blijf gewoon Wout Brama, ik ben geen Lionel Messi. Het is niet zo dat we met mij erbij opeens een topteam hebben. Met Wout Brama speelden we ook lang niet altijd goed en gingen we thuis onderuit tegen Oss. Messi keerde trouwens vorig weekend na een blessure terug en Barcelona verloor prompt. Maar het klopt wel dat ik kwaliteiten bezit, die deze selectie nodig heeft. Die kwaliteiten zijn niet in ruime mate aanwezig in deze selectie.”