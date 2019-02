Brama weer speelklaar

Brama haakte afgelopen vrijdag in de warming-up voor de topper tegen Sparta af vanwege een spierblessure. Hij werd toen vervangen door Jelle van der Heyden. Javier Espinosa is nog niet zo ver. Het is nog even de vraag of de Spanjaard het komend weekend op het trainingsveld staat.

Twente mist tegen Jong PSV sowieso Jari Oosterwijk. De spits onbreekt vanwege privé-omstandigheden. De kans is daardoor groot dat Fred Friday zijn basisdebuut maakt. Ook Ricardinho is er niet bij. De linksback is geschorst.