Braziliaanse verdediger en Spaanse aanvaller op weg naar FC Twente

‘Aitor’ is een linkerspits, maar kan ook op rechts uit de voeten. Hij kreeg zijn opleiding bij Barcelona en speelde afgelopen seizoen in het tweede elftal van Sevilla, dat uitkwam op het tweede niveau in Spanje. Hij kwam afgelopen seizoen in de helft van de 42 wedstrijden van Sevilla in actie. Technisch-directeur Ted van Leeuwen: “Toen Aitor op de markt kwam, heb ik meteen doorgepakt. Hij is een technische, sierlijke speler, maar wacht nog op zijn echte doorbraak. Ik geloof in die jongen, het is er één uit de categorie die we kunnen oppoetsen tot iets moois.” Aitor tekent voor twee jaar.

Ricardinho zorgt voor routine

Ricardinho is een linkerverdediger. Hij komt over van Oxford United, dat in League One – derde niveau – in Engeland speelt. De 33-jarige Braziliaan met een Zweeds paspoort kwam vorig seizoen in 29 van de 40 wedstrijden in actie. Ted van Leeuwen zegt dat hij Ricardinho al in zijn eerste periode bij Twente wilde vastleggen. “Maar toen kon hij in Azerbeidjan heel veel geld ophalen. Vorig seizoen wilde ik hem naar Esbjerg halen, maar bood Oxford meer. En nu hebben we hem. Een ervaren, nog zeer fitte verdediger, die afgelopen seizoenen bijna alles heeft gespeeld. Ik ben blij met een 33-jarige in een jong elftal.” Ricardinho was voor zijn Azerbeidjaanse en Engelse avontuur vijf jaar lang onafgebroken linksachter bij Malmö FF in Zweden. Hij tekent voor één jaar in Enschede.