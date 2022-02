Brenet bezorgt FC Twente gelijkmaker tegen Go Ahead, grote vraag: was het geluk of een ‘bewussie’?

Met een heerlijke boogbal bracht Joshua Brenet de bijna volle Grolsch Veste zondagmiddag weer tot leven. Het was twee minuten voor tijd en 1-2 voor de ploeg uit Deventer. De verdediger van FC Twente zag doelman Andries Noppert net iets te ver voor zijn goal staan. „Iemand riep achter me dat ik de bal over de keeper moest chippen. Ik dacht: ik schiet gewoon, of hij gaat erin, of hij komt bij een medespeler terecht. Het was dus half bewust en half geluk.”