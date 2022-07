Brenet (nog) niet mee op trainingskamp FC Twente: maandag is het ja of nee

Technisch directeur Jan Streuer was zondag na de wedstrijd tegen Nordsjaelland vol goede hoop, maar er is nog altijd geen witte rook. Daarom zit Brenet maandagmiddag niet in de bus naar Duitsland. Als Brenet vandaag alsnog zijn jawoord geeft, dan sluit hij zo snel mogelijk bij de groep aan. Als hij besluit te vertrekken, dan schakelt FC Twente meteen door. Het invullen van de rechtsbackpositie heeft op dit moment de grootste prioriteit. Brenet traint al vanaf de eerste dag van de voorbereiding mee bij FC Twente en kwam in beide oefenduels in actie. De club wil hem graag binden, maar de speler heeft tot op de dag van vandaag nog niet toegehapt. Hij staat in de belangstelling van onder meer Feyenoord.