Brenet op weg naar FC Twente: ‘We kunnen hem op meerdere plekken gebruiken’

De Ballen Verstand Hoe nu verder met de zaak Vloet? En hoezo ga je als voetballer instaproof in Dubai op de foto?

PODCAST - De competitie staat op punt te beginnen, normaal een leuk moment. Maar bij Heracles en FC Twente (en alle andere clubs) is het stressvol. Want na elke testronde is het de vraag: blijft de coronagolf uit ja of nee?

11 januari