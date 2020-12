Brutaal FC Twente wint dankzij twee goals van Menig van koploper Ajax

De voorzet was van Julio Pleguezuelo, het doelpunt van Queensy Menig. Het was in de 22e minuut van de wedstrijd, stand: 1-0 voor FC Twente. De bezoekers begonnen met overtuiging in de Arena. Of zoals trainer Ron Jans voor de wedstrijd zei: „We halen niet zomaar resultaat tegen Ajax, maar we willen wel met lef spelen.”

Geen tussendoortje

Volgens zijn collega Erik ten Hag zag Ajax het duel tegen FC Twente absoluut niet als tussendoortje tussen de Champions Leaguewedstrijden tussen Liverpool en Atalanta Bergamo in. „Zo beleven we nooit een duel”, zei de trainer. Hij wijzigde zijn ploeg wel op meer plekken. Zo begonnen Antony en Mazraoui op de bank. „We hebben meer dan elf basisspelers”, verklaarde Ten Hag.

FC Twente gaf in de eerste helft weinig weg tegen de koploper. Jans stelde Luka Ilic op, dat ging ten koste van Jesse Bosch. Menig keerde terug in het elftal. Hij ontbrak in de laatste twee duels vanwege corona en toonde zich met zijn doelpunt meteen belangrijk. De 1-0 achterstand irriteerde Dusan Tadic, oud-speler van FC Twente, mateloos, maar het lukte hem voor rust niet de gelijkmaker te scoren.

Volledig scherm De aanvoerders van Ajax eb FC Twente gaan het duel aan: Dusan Tadic (links) van Ajax en Wout Brama van FC Twente. © ANP

Brama in de fout

Na rust duurde het een klein kwartier voor hij alsnog de 1-1 binnen kon schieten. De ervaren Wout Brama, aanvoerder van FC Twente, trok aan de schouder van Zakaria Labyad: penalty. Tadic maakte vanaf elf meter geen fout en liet Joël Drommel kansloos.

Ajax voerde het tempo en de druk op, maar FC Twente presenteerde zich als een brutale subtopper en kreeg nog steeds kansen. De uittrap van Joël Drommel in de 67e minuut was perfect op maat, kwam in de loop bij spits Danilo terecht die recht op Andre Onana af snelde. De keeper van Ajax redde en kon een nieuwe achterstand voor de thuisploeg nipt voorkomen.

Virtuele vreugdegolf

En toen dook daar opnieuw Menig op en zorgde voor een virtuele vreugdegolf in Twente. De vrije bal van Brama kwam bij Menig terecht, die maakte een actie naar binnen, omspeelde Sean Klaiber en schoot in de verre hoek: 1-2. Tegen Ajax, in de Arena.

De slotfase was vooral voor de supporters van FC Twente nog loei spannend. Zou de ploeg het volhouden tot het fluitsignaal en in dit toch al prima seizoen ook van Ajax winnen? Ja dus.

Ajax - FC Twente 1-2 (0 -1)

Score: 22. Menig 0-1, 59. Tadic 1-1, 84. Meinig 1-2

Opstelling FC Twente: Drommel, Ebuehi (80. Hilgers), Pleguezuelo, Pierie, Smal; Brama, Ilic (80. Bosch), Roemeratoe; Cerny (80. Van Leeuwen), Danilo (87. Jeremejeff), Menig

Scheidsrechter: Lindhout

Gele kaarten: Gravenbergh (Ajax)

Aantal toeschouwers: 0