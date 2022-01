Bulgaren platzak en dus zit doelman Hengelman zonder club: ‘Ik dacht dat ik een bonus zou krijgen’

Nick Hengelman (32) is alweer weg bij OFK Pirin Blagoëvgrad. De doelman uit Glanerbrug verwachtte net voor kerst een bonus, dat liep anders. Zijn contract - dat liep tot 31 december - werd niet verlengd. De reden: er is geen geld meer.

Hij is weer thuis in Twente en traint voor zichzelf op de velden van Enschedese Boys. Na een Bulgaars avontuur van een half jaar kan Nick Hengelman op zoek naar een nieuwe club. Toch wel onverwacht, want het ging hem prima af in het Oostblok. Hij was eerste doelman van Pirin, streed met zijn ploeg tegen degradatie, speelde acht competitieduels en behaalde daarin acht punten.

De laatste wedstrijd voor de kerstvakantie was dan ook een enorm hoogtepunt. De ploeg won totaal onverwacht van koploper Ludogorets (5-3) en ging met een heel lekker gevoel het nieuwe jaar in, althans dat dachten de spelers.

Leuk envelopje

„Het is een mooi verhaal”, zegt Hengelman. „Twee dagen na die wedstrijd vloog ik terug naar Nederland. Een dag voor vertrek kregen we een bericht in de groepsapp, iedereen moest de volgende dag om tien uur in het stadion komen. Ik stuurde terug dat het niet ging lukken, omdat ik dan al weg zou zijn. Ik wenste iedereen fijne feestdagen en baalde, omdat ik een leuk envelopje mis zou lopen vanwege de zege op Ludogorets.”

Terwijl Hengelman met zijn gezin naar huis vloog, werden zijn ploeggenoten een voor een naar binnen geroepen in het kantoor van de directeur. Daar wachtte hen geen bonus of schouderklopje, maar een nogal tegenvallende mededeling. De centen waren op en ze moesten allemaal 50% van hun salaris inleveren. „Merry Christmas.”

Zijn contract liep tot 31 december, omdat hij dat zelf graag wilde. „Ik wist niet waar ik terecht zou komen, dus ik wilde geen groot risico nemen. Ik werd deze week gebeld, dat ik wel kon blijven, de trainer wilde me er graag bijhouden, maar dan een flink deel van mijn salaris moet inleveren. Dat werd ‘m helaas niet.”

Volledig scherm Nick Hengelman is geen speler meer van Pirin Blagoëvgrad. De club heeft geen geld meer. © Nick Hengelman

QR-code kopen?

„Voor mezelf heb ik een mooi half jaar gehad, nieuwe dingen gezien en geleefd in een land waar niemand het over corona heeft. Je hebt er wel een QR-code nodig voor sommige dingen, maar ik heb me weleens afgevraagd hoe ze daar aan komen. Alles is open, ze roken er massaal. Als ik in een bespreking zat, snapte ik er niets van. Engels wordt er amper gesproken. Dan vroeg ik na de tijd: wie speelt waar? Ha ha.”

Hengelman gaat op zoek naar een nieuw avontuur. Eerder speelde hij voor onder meer FC Twente, Oss, Vitesse, in Zuid Afrika bij Cape Town en Jong Ajax. Wat nu? „Het ligt eraan wat er komt. Er zijn clubs in Bulgarije waar ik best heen wil, maar onze oudste gaat binnenkort naar school, dus dan ga ik alleen. Wie weet heeft er een Nederlandse club een keeper nodig. Ik ben beschikbaar.”