Cambuur baalt van lokale driehoek Enschede

Uitvak dicht

De politie Noord-Nederland wil geen fans van Cambuur meer begeleiden vanwege eerdere ongeregeldheden en bedreigingen. Bij Cambuur is het uitvak de rest van het seizoen ook gesloten. Daar toe is besloten, omdat het dit seizoen al meerdere keren mis is gegaan in Leeuwarden.

Oneens

In De Grolsch zijn op 9 april slechts 250 Cambuur-fans welkom. Er is in Enschede plek voor 1200 bezoekers. „We zijn als club het hier pertinent mee oneens en blijven we het inhoudelijke gesprek zoeken om hier verandering in te brengen”, zo laat Cambuur op de eigen site weten.