Carel Eiting krijgt direct grappen te verwerken op training FC Twente: ‘Hé Carel, niet meer in het oranje?’

Eiting stond dinsdagmorgen voor het eerst op het veld bij FC Twente. En uiteraard keken alle cameraploegen mee na zijn geruchtmakende overgang van Volendam. De middenvelder kreeg in de voorbije dagen nog alles over zich heen, tot aan spandoek van Volendam-supporters toe. „Maar ik heb maandag keurig afscheid kunnen nemen van de club. Ik kan nog steeds meer heel veel mensen goed daar.”

Woensdag doet hij op deze site exclusief zijn uitgebreide verhaal over de laatste weken, die hem de nodige pijn bezorgden.



