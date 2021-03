Casper Staring vervangt zieke Kik Pierie en maakt debuut bij FC Twente

FC Twen­te-trai­ner Jans maakt een der­by-knipsel­krant voor zijn spelers

27 februari HENGELO - Ron Jans hing deze week in het spelershome wat krantenartikelen over de derby op. Niet elke speler is immers geboren in De Lutte. Maar de oefenmeester van FC Twente kwam opvallend weinig stekeligheden tegen om zijn spelers te prikkelen. „Het is best rustig”, zo is Jans opgevallen in de aanloop naar het duel tegen de buren van Heracles zaterdagavond.