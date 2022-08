Cerny de uitblinker bij FC Twente, Brenet was volgens La Gazzetta de minste donderdagavond

La Gazzetta prijst Cerny om zijn werklust, maar ook om zijn goal. „Hij maakte het Biraghi in de tweede helft erg lastig", schrijft de roze sportkrant. Dat was ook terug te zien in het spelbeeld. Fiorentina was na de rust veel minder gevaarlijk over hun linkerflank. Mede door de inzet van Cerny. Daan Rots, die in de eerste helft nog op rechtsbuiten stond, krijgt van La Gazzetta een 4,5.