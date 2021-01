Cerny gaat revalideren bij FC Twente

De speler wordt binnenkort geopereerd. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in Twente. ,,Utrecht en wij zijn het er over eens we moeten kijken wat het beste is voor Vaclav, daar heeft iedereen baat bij”, zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. Cerny heeft al verschillende keren aangegeven dat hij het na een vervelend seizoen bij FC Utrecht heel goed naar de zin heeft bij FC Twente. Zondagmorgen gaf hij op televisie bij ESPN aan dat hij na dit seizoen het liefst in Enschede wil blijven. Probleem is alleen dat hij een doorlopend contract heeft bij Utrecht, dat vorig jaar 8 ton voor hem betaalde aan Ajax. Over de toekomst van de buitenspeler kan Streuer op dit moment niets zeggen. ,,Zoals de overeenkomst er nu uitziet keert hij op 1 juli terug FC Utrecht. Hoe het er allemaal uit gaat zien kunnen we nu nog niet zeggen.”