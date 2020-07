Cerny hoopt bij FC Twente op het vertrouwen dat hij in Utrecht zo miste

HENGELO - Hij maakte op de eerste training van zijn nieuwe club meteen de winnende goal in de afsluitende partij. ,,Het was wel een lelijke goal, maar die tellen ook", aldus Vaclav Cerny na zijn eerste werkdag in het shirt van FC Twente.

Omdat er geen camera's en toeschouwers bij waren: de treffer van Cerny was een schot van afstand dat onderweg van richting werd veranderd, waardoor doelman Joël Drommel het nakijken had. Elke goal is er één moet hij maar denken. Zoveel heeft hij er het voorbije seizoen ook niet gemaakt bij FC Utrecht. Sterker nog: in de competitie zelfs geen één.

Ik ben de eerste die toegeeft als ik slecht heb gespeeld. Bij FC Utrecht heb ik nooit enige uitleg gekregen

Geen vertrouwen

Die statistiek geeft wel aan dat Cerny een vervelend jaar achter de rug heeft. De buitenspeler kwam met hoge verwachtingen naar De Galgenwaard, maar verder dan drie optredens in de basis kwam de van Ajax overgenomen Cerny niet.

“Ik zeg niet dat ik in die wedstrijden goed speelde", zegt Cerny. ,,Maar ik was net begonnen, alles was nog nieuw. Geloof me: ik ben de eerste die toegeeft als ik slecht heb gespeeld. Ik ben enorm zelfkritisch. Maar ik heb nooit enige uitleg gekregen over het hoe en waarom. Na drie wedstrijden was het krediet al weg. Zo snel...Dat heb ik nooit begrepen.”

Zware tijd

Nog een jaar werken met dezelfde technische staf zag hij niet zitten, en dus kwam de lokroep uit Enschede als geroepen. Bij FC Twente gaat hij in de herkansing en hoopt hij zijn belofte alsnog in te lossen. ,,Aan de buitenkant denken de mensen misschien dat het bij mij in het begin allemaal vanzelf is gegaan", zegt hij. ,,Ik speelde goed, en kwam in het eerste elftal van Ajax terecht. Maar die mensen vergeten dat ik op mijn vijftiende zonder mijn ouders vanuit Tsjechië in een vreemd land terechtkwam. Ik heb onderweg heel wat moeten overwinnen om zo ver te komen.”

Het is bij mij zeker niet allemaal vanzelf gegaan. Ik zat al op mijn vijftiende zonder mijn ouders in een vreemd land

Vaclav Cerny (rechts) in duel met de toenmalige FC Twente-middenvelder Oriol Busquets.

Nieuwe kans

Zijn eerste treffer in het betaalde voetbal maakte hij ooit tegen de club waarvoor hij nu gaat spelen: FC Twente. Twee seizoenen geleden was hij in De Grolsch Veste namens Jong Ajax nog één van de doelpuntenmakers bij de 5-2 winst op FC Twente. Vorig jaar werd hij gehuldigd als kampioen van Nederland. Cerny was toen net terug van een kruisbandblessure.

Vertrouwen belangrijk

In De Grolsch Veste hoopt hij weer aan te tikken bij het niveau van zijn eerste jaren bij Ajax. ,,Ik heb een fijn gesprek gehad met trainer Ron Jans, dat gaf vertrouwen. Voor een voetballer is het heel belangrijk op de juiste momenten in je loopbaan mensen tegen te komen die dat vertrouwen in je hebben. Ik hoop hier samen met de club iets moois neer te zetten. Ik ken FC Twente goed, ik ben immers al zes jaar in Nederland. Ik weet hoe groot de club is.”

Vaclav Cerny vorig seizoen in Rijssen in het bekerduel tegen Excelsior'31. Hier is hij Tom Smoes te snel af.