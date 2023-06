Cerny officieel gepresenteerd bij Wolfsburg: ‘Altijd mijn droom geweest in Duitsland te spelen’

„Ik kan niet wachten tot het hier begint”, zei Cerny vrijdagmiddag bij de presentatie. „De Bundesliga is een van de beste competities ter wereld. Het is altijd mijn droom geweest om hier te spelen en ik ben heel blij dat ik volgend seizoen het shirt van VfL Wolfsburg mag dragen.”

Sportief directeur Sebastian Schindzielorz is blij met de komst van de Tsjech. „Hij is een zeer gevaarlijke speler, die zijn kwaliteiten op indrukkende wijze heeft laten zien in Enschede en nog lang niet klaar is met zijn ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat hij in Wolfsburg de volgende stap in zijn carrière kan zetten en een belangrijke versterking zal ijn voor ons offensief.”

Cerny had bij FC Twente nog een doorlopend contract van twee jaar. Hoewel de hoogte van de afkoopsom niet bekend is gemaakt, gaat het om een miljoenentransfer.

Een van de smaakmakers

Cerny was het afgelopen seizoen één van de smaakmakers van FC Twente. De rechterspits kwam tot maar liefst dertien goals en elf assists. Daarmee behoorde hij tot één van de meest productieve spelers van de eredivisie. Sinds maart was er geen speler in Nederland die net zulke statistieken kon overleggen. In mei werd hij ook nog eens verkozen tot speler van de maand.

Drie jaar

Cerny kwam drie jaar geleden over van FC Utrecht. Hij werd in eerste instantie gehuurd van de club waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Na een prima eerste seizoenshelft scheurde hij zijn kruisband af. Desondanks besloot FC Twente hem definitief over te nemen van Utrecht, dat wel een doorverkooppercentage bedong. Cerny speelde 66 competitieduels voor FC Twente en scoorde daarin twintig keer.

International

De aanvaller debuteerde in zijn eerste jaar bij FC Twente voor de nationale ploeg van Tsjechië. Hij kwam afgelopen seizoenen tot elf interlands waarin hij vier keer scoorde. Hoewel Cerny het naar de zin had bij FC Twente, was het al tijden duidelijk dat hij zijn zinnen had gezet op een transfer.

Volledig scherm Cerny verlaat FC Twente. © Pro Shots