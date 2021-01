Cerny wil na zijn blessure ‘het liefst bij FC Twente blijven’

Hij deed zijn verhaal zondagmorgen bij ESPN. Cerny oogde alweer monter na die dramatische avond in De Grolsch Veste. Tegen zijn oude club Ajax ging het al vroeg in de wedstrijd mis. De aanvaller raakte geblesseerd en wist al snel hoe laat het was. „Het is de tweede keer.”

De vorige keer was het zijn rechterknie, nu de linker. „Gelukkig is het de andere knie”, zei Cerny. „De rechter is helemaal goed. Ik weet wat me te wachten staat, daar haal ik kracht uit. Ik heb vijftien minuten thuis op de bank gehuild, daarna ging de knop om. Ik ben niet van plan een dag te verliezen. De afgelopen twee dagen ben ik al in de gym geweest bij FC Twente.”

De operatie komt er, maar is nog niet ingepland. „Ik word in Nederland geopereerd, de komende vijf weken gaan we kijken hoe het er voor staat. Waar ik daarna ga revalideren, weet ik nog niet. Ik heb een tijdje nodig om daar over na te denken. Het is aan mij.”

Cerny voelde zich heerlijk bij zijn nieuwe club en groeide de afgelopen maanden uit tot een belangrijke speler in de aanval van FC Twente. Hij scoorde al zes keer en was goed voor zeven assists. „Ik voelde me fantastisch, vrij. De klik was er met de groep en ik kreeg veel vertrouwen van de trainer. Als je goals meepikt en assists maakt, voel je je heel fijn. Dat gevoel wil ik zo lang mogelijk vasthouden.” Over zijn toekomst is hij duidelijk, ook al duurt het herstel nog heel lang. „Het liefst blijf ik bij FC Twente.”