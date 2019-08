Champions League van start: de lat ligt hoog voor FC Twente Vrouwen

Trainer Tommy Stroot weet dat het verwachtingspatroon hoog is. Dat iedereen ervan uitgaat dat FC Twente 'gewoon' winnaar wordt van de poule met FC Alashkert uit Armenië, Besiktas uit Turkije en het Poolse Górnik Leczna. Het zijn tegenstanders die nauwelijks tot de verbeelding spreken. Dat is ook de valkuil.



"De algemene verwachting is dat wij het even halen", aldus de coach. "Ajax kwam als kampioen de laatste twee jaar probleemloos door de voorronde, wij daarvoor ook. Dus is het logisch dat de buitenwereld ervan uitgaat dat wij ons ook plaatsen voor het hoofdtoernooi. Maar het is nooit vanzelfsprekend, zo simpel is het niet. We moeten het eerst doen."