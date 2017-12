Chinedu Ede vindt nieuwe club

Oud-trainer Heracles Almelo en FC Twente nieuwe coach Go Ahead Eagles

5 december DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer. Jan van Staa is dinsdag door de leiding van de Deventer club aangesteld als opvolger van de zondag ontslagen Leon Vlemmings. Hij tekent een contract tot het einde van het seizoen in De Adelaarshorst. Van Staa was eerder werkzaam voor onder meer Heracles Almelo en FC Twente.