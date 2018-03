Chris David uit Enschede speelt amper in Utrecht: 'Ik verdien een kans'

Op 11 mei 2014, even voor half 4 ’s middags, staat Chris David langs de lijn van het veld van Craven Cottage. Met zijn aanstaande Premier League-debuut namens Fulham weet hij dat zijn droom is uitgekomen. In de dying seconds van de wedstrijd tegen Crystal Palace –de thuisploeg staat met 1-2 achter– besluit hij voor eigen succes te gaan. Vanaf de rechterkant kapt hij naar binnen, met zijn linkerbeen haalt hij op Arjen Robben-achtige wijze uit. Doelpunt. Het shirt gaat uit. Dat Fulham al gedegradeerd is, dat deert hem niet.

Kruisband

Een krappe vier jaar later is David speler van FC Utrecht, al maakt hij voornamelijk minuten bij de beloften in de Jupiler League. De middenvelder is topfit en gretig, nadat hij in de afgelopen jaren tweemaal de voorste kruisband in zijn linkerknie afscheurde. Nu voelt hij dat het tijd is om te laten zien wat hij kan. Dat hij dit seizoen vooral bij Jong FC Utrecht acteert, zit hem dwars. Op zijn positie op het middenveld hebben sterkhouder Yassin Ayoub en Urby Emanuelson voorlopig de voorkeur in het keurkorps van trainer Jean-Paul de Jong. ,,Ik zit er wel mee”, vertelt een openhartige David. ,,Ik heb een kans nodig, een moment dat ik het kan laten zien. Het is jammer dat mensen nu niet weten wat ze van me kunnen verwachten.”

Volledig scherm Chris David revalideert in het Sport Medisch Centrum van de KNVB in Zeist. © Jeroen Jumelet

David moet zich voorlopig richten op het beloftenelftal, dat onderaan staat in de Jupiler League. ,,Daar speel ik voluit. Ik heb geen pijntjes meer of last van mijn knie. Het is jammer dat ik het in het eerste elftal nog niet heb kunnen laten zien”, aldus de middenvelder, die geregeld met De Jong praat over zijn situatie. ,,Ik vraag hem dan wat ik moet doen om minuten te maken. Hij vindt dat ik goed train, maar er is veel concurrentie op mijn plek. Ik vind dat ik een beloning verdien. Ik wil laten zien waarom Ten Hag me naar Utrecht heeft gehaald.”

Tegenslagen

David wordt na zijn periode bij Fulham aan FC Twente verhuurd, waar zijn tijd –mede door de moeilijke periode van de club– op een teleurstelling uitloopt. Hij komt terecht bij Go Ahead Eagles, waarmee hij de Jupiler League aanvoert en waar hij laat zien over kwaliteiten te beschikken. Maar in de Adelaarshorst loopt hij ook tegen de twee grootste tegenslagen van zijn carrière aan, de kruisbandblessures. Nog tijdens zijn herstelperiode besluit toenmalig Utrecht-trainer Ten Hag, die zijn potentie herkent, hem te halen.

Quote Ik geef niet op. Als ik niet bij Utrecht kan spelen dan vind ik dat natuurlijk jammer, maar dan moet dat misschien maar ergens anders Chris David

Eind 2017 is David zo goed als fit en stelt hij zich als doel om in 2018 te vlammen. Voorlopig kan dat niet op eredivisieniveau, al zegt hij niet op te geven. ,,Ik kom van ver, train veel extra. Maar soms zit ik niet bij de selectie van het eerste elftal en dat is niet lekker voor mijn zelfvertrouwen. Maar ik geef niet op. Als ik niet bij Utrecht kan spelen dan vind ik dat natuurlijk jammer, maar dan moet dat misschien maar ergens anders.”

Speelminuten

Dat hij na dit seizoen daadwerkelijk ergens anders actief zal zijn, is niet ondenkbaar. De optie in zijn contract is niet gelicht door de club, al is de deur voor een langere samenwerking ook weer niet dicht. David denkt al voorzichtig aan de komende jaargang. ,,Ik ben er wel al een beetje mee bezig. Ik wil speelminuten op eredivisieniveau maken. Het zou mooi zijn als Utrecht toch met me verder wil, maar ik ben ook vrij om te praten met andere clubs. Ja, dat gebeurt al, maar ik richt me nu op deze club.”