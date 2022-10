Christos Tzolis dit jaar niet meer in actie voor FC Twente

FC Twente doet zichzelf weer eens tekort: ‘We hadden al 19 punten moeten hebben’

HEERENVEEN - FC Twente is in het eerste blok van het seizoen de grootste tegenstander van zichzelf gebleken. Net als bij de vorige nederlaag in Volendam, deed de ploeg van Ron Jans zich zondagmiddag ook in Heerenveen tekort: 2-1. Gaat het soms te makkelijk?

