Cijferspel: basis debuterende linksback als spelmaker

Tijdens een matige vertoning van de formatie van Rene Hake in Tilburg tegen Willem II viel iets opvallends op. De spelmaker was een in de basis debuterende linksback, Cristián Cuevas.

Meeste passes

Vóór de interlandperiode maakte Cristián Cuevas al zijn debuut voor FC Twente in de derby tegen Heracles en afgelopen zondag mocht hij voor het eerst in de basis beginnen. Wanneer we naar de achterliggende data kijken van de linkervleugelverdediger valt op dat Cuevas de meeste passes (81) van alle spelers van FC Twente gaf. Allereerst is dat normaal gesproken niet de positie van een speler die je het het meest aan de bal verwacht, daarnaast is het bijzonder omdat het zijn eerste officiële 90 minuten waren in het shirt van Twente. Ter vergelijking: Danny Holla en Michael Liendl gaven tegen Willem II gezamenlijk 80 passes.

Meeste keypasses

Naast het feit dat Cuevas de meeste passes gaf, gaf hij ook de meeste keypasses (2) van alle spelers die tegen Willem II in actie kwamen. Een keypass is een pass waaruit een schot volgt, die niet wordt omgezet tot een doelpunt. Daarnaast was de Chileense linkervleugelverdediger ook op een andere manier aanvallend actief. Cuevas gaf namelijk ook de meeste voorzetten (5) van alle spelers van Twente, minimaal twee meer dan zijn ploeggenoten. Enerzijds een compliment naar de aanvallende bijdrage van Cuevas, anderzijds een weergave van het gebrek aan aanvallende bijdrage bij een aantal andere spelers van FC Twente tegen Willem II.

Negatieve uitschieters

Een van de spelers met een lage aanvallende bijdrage tegen Willem II was Fredrik Jensen. In 65 minuten tegen Willem II kwam hij tot slechts elf balcontacten en negen passes, allebei het laagste aantal voor Jensen in een Eredivisieduel waarin hij in de basis startte. Maar ook Tom Boere, die gisteren tot één schot kwam (0 op doel), wist in vijf van de zeven Eredivisieduels die hij dit seizoen speelde geen enkel schot op doel te produceren. Verder wist geen enkele middenvelder een kans te creëren tegen Willem II. Qua 1-vs-1 dribbels en aanvallende acties is Twente te afhankelijk van Oussama Assaidi. Hij zette tien dribbels in, zeven meer dan alle andere spelers van Twente samen die zondag in actie kwamen. Een goed vervolg eraan geven lukte Assaidi niet, hij wist namelijk geen enkele kans te creëren.