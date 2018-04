Cijferspel: de aanknopingspunten voor het Twente van Pusic

De defensieve organisatie

Aanvallende output in uitwedstrijd

Het spreekwoordelijke kwartje

FC Twente draait een matig seizoen, maar het ‘geluk’ zit in een aantal situaties dan ook nog eens tegen. Bijvoorbeeld op het gebied van individuele prestaties, vooral Frederik Jensen en Adam Maher moeten in staat zijn meer rendement uit hun acties te halen. Zo was er in de wedstrijd tegen VVV geen enkele speler op het veld die vaker schoot dan Fredrik Jensen (5): de Fin is de eredivisiespeler die in 2018 het vaakst 'vuurt' zonder te scoren (28 keer), ploeggenoot Adam Maher, die tegen VVV geen doelpoging had, staat tweede op dit lijstje (25 schoten).