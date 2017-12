Cijferspel: FC Twente vindt code om Ajax te kraken, maar vergeet eerste getal

Aanvallende topprestatie

Ajax speelde tegen Twente in een 3-4-3 formatie zonder linker- en rechtervleugelverdediger. De thuisploeg wist deze code te kraken. Dat blijkt ook uit de statistieken van Opta, die sinds het seizoen 2011/2012 volledig worden bijgehouden. Ajax kreeg namelijk in slechts één van de 251 Eredivisieduels meer schoten op doel tegen (11 tegen sc Heerenveen, 2 september 2012) dan tegen FC Twente (10) afgelopen zaterdag. Twente - Ajax was bovendien tot op heden de wedstrijd met de meeste doelpogingen dit Eredivisieseizoen (45), vermaak alom dus.

Verdedigend werk aan de winkel

Uit de bovenstaande alinea kan worden geconcludeerd dat FC Twente het aanvallend goed voor elkaar had, verdedigend had het echter wederom moeite om zo min mogelijk schoten op doel te incasseren. Tegen Ajax kreeg de ploeg van Gertjan Verbeek twaalf schoten tegen op doel. Onder de voorganger van Verbeek, René Hake, kreeg geen enkel elftal in de eredivisie minder schoten tegen op doel per wedstrijd dan Twente (3,5).

Hoewel Verbeek met Twente tegen PSV, Heerenveen, AZ en Ajax speelde, ligt bij hem het gemiddelde aantal schoten tegen op doel per wedstrijd (8,8) hoog. En dat Twente in de helft van deze wedstrijden begon in een 5-3-2 formatie maakt het gegeven nog opvallender.

Twente historisch goed tegen Ajax

Dat FC Twente de laatste jaren goede resultaten weet te behalen in thuiswedstrijden tegen Ajax blijkt uit de cijfers. FC Twente is namelijk de enige ploeg waarbij Ajax in elk van de laatste vijf seizoenen op bezoek ging, maar niet wist te winnen. In vier van de laatste vijf ontmoetingen werd gelijk gespeeld, afgelopen seizoen wist Twente te winnen met 1-0. Deze editie werd wilskracht getoond, de Tukkers pakten namelijk voor het eerst dit seizoen een punt na op achterstand te hebben gestaan. Iets wat alle andere clubs in de Eredivisie al eerder was gelukt.