Cijferspel: FC Twente wint derby dankzij ijzersterke omschakeling

Balbezit is een middel

Waar het verschil in balbezit in de eerste helft niet opvallend was (47% - 53%), had Heracles in het tweede gedeelte van het veld bijna 62% van het balbezit, uit in Enschede. Overall gezien gaf Heracles meer dan 100 succesvolle passes ten opzichte van Twente. Daarnaast was de ploeg uit Almelo ook nauwkeuriger in de passing dan de thuisploeg: 68% om 82%. Twente hield namelijk een meer counter-georiënteerde speelstijl aan, terwijl Heracles kansen probeerde te creëren via verzorgd positiespel.

7-1 in schoten op doel

Opvallend genoeg kwam Twente met minder balbezit tot relatief meer gevaarlijke kansen, voornamelijk gecreëerd in momenten wanneer Heracles de bal had verloren. Twente schoot in de gehele wedstrijd namelijk zeven keer op doel, terwijl Heracles maar één keer op het doel schoot – en dat was het kopdoelpunt van Paul Gladon in de 52ste minuut. Ook wist de ploeg van Hake veel vaker het laatste gedeelte van het veld (final third) te bereiken dan Heracles, vooral middels (hoge) dieptepasses.

Balverlies eigen helft

Wat Twente in het zadel hielp, was het balverlies van Heracles op eigen helft. Iets wat deze wedstrijd bovengemiddeld vaak gebeurde. Waar Twente in de gehele wedstrijd slechts drie keer op eigen helft de bal verloor, ging Heracles dertien(!) keer op deze manier in de fout. Hierdoor kreeg Twente de mogelijkheid om snel het doel van Heracles te bereiken. Iets waar veel schoten uit volgden, maar achteraf gezien wellicht grotere mogelijkheden uit gecreëerd hadden moeten worden.

Vuckic uitblinker Twente

Op basis van data was Haris Vuckic de belangrijkste speler aan de zijde van Twente in de derby. Hij creëerde net als Frederik Jensen en Oussama Assaidi twee kansen, had de meeste succesvolle tackles (7) van alle spelers op het vel en bovendien schoot hij het meest op doel (2) van alle spelers op het veld. Aan de zijde van Heracles was er een belangrijke rol weggeld voor Duarte, die twee doelpunten voorkwam door de bal van de lijn te halen en 100% succesvolle dribbels inzette (4/4).