Cijferspel | Gertjan Verbeek

Het laatste seizoen bij Bochum

In het laatste seizoen van Gertjan Verbeek bij Bochum eindigde hij op een negende plaats in de 2. Bundesliga. Wanneer we naar de achterliggende data kijken vallen direct twee zaken op. De ploeg van Verbeek behoorde zowel verdedigend als aanvallend tot de meest actieve teams in de competitie. Geen enkel elftal kreeg namelijk meer schoten tegen per wedstrijd dan Bochum (14,5). Daarentegen was het ook Bochum dat de meeste kansen creëerde (362) van alle teams op het tweede niveau van Duitsland. Een ander opvallend gegeven: het Bochum van Verbeek in 2016-2017 speelde het meest gelijk (14) van alle teams.

Michel Breuer

Spitsen scoren onder Verbeek

Wanneer we kijken naar de meest scorende spelers van Gertjan Verbeek valt op dat heel regelmatig zijn centrumspits veel doelpunten maakt. Jozy Altidore scoorde 51 keer in 90 wedstrijden onder Verbeek. De voormalig spits van AZ speelt nu bij Toronto FC in de MLS. De meest productieve speler onder Verbeek was ongetwijfeld Afonso Alves. De Braziliaanse spits die ooit zeven keer scoorde tegen Heracles maakte er 48 in 50 wedstrijden onder Gertjan Verbeek. Klaas-Jan Huntelaar (onder Verbeek bij Heerenveen, nu Ajax), Simon Terrode (onder Verbeek bij Bochum, nu bij Stuttgart) en Lasse Nilsson (onder Verbeek bij sc Heerenveen, nu IF Elfsborg) zijn de andere spelers in de top vijf. Adam Maher bleek ook een heel waardevolle speler onder Verbeek. De aanvallende middenvelder was direct betrokken bij 39 doelpunten in 94 wedstrijden.