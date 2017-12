Cijferspel: Holla en Liendl pakken te weinig ballen af

ADO Den Haag

FC Twente verloor tegen ADO Den Haag op het allerlaatst met 2-3, het betekende de vierde nederlaag van Verbeek in vijf wedstrijden bij Twente. In de data valt vooral defensief iets bijzonders op. Alle verdedigers hebben minimaal één succesvolle tackle ingezet, waar Peet Bijen het meest succesvol was met zes geslaagde tackles. Wanneer we vervolgens kijken naar het middenveld en de aanval, zien we dat geen enkele speler in deze linie een tackle heeft ingezet.