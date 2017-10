Cijferspel: Is FC Twente Assaidi-afhankelijk?

Hij was kampte langdurig met verschillende blessures maar is inmiddels bezig aan een sterke reeks. Oussama Assaidi. De aanvaller wist dit weekend twee keer te scoren. Er is echter ook een keerzijde aan al het goeds. FC Twente begint op bepaalde gebieden namelijk afhankelijk te worden van Assaidi.

Roda JC

Afgelopen zaterdag in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Roda JC wist hij twee keer te scoren én waren ook zijn achterliggende cijfers goed. Hij schoot het meest (4) van alle spelers van Twente, zette net zo veel dribbels in (7) als alle andere spelers van Twente samen en gaf na Tom Boere (3) de meeste keypasses (2). Daarnaast had Assaidi (4,4%) na Michael Liendl (6,9%) percentueel het meest de bal tijdens het balbezit van de Tukkers. Een opvallend gegeven, omdat voornamelijk verdedigers en (verdedigende) middenvelders in Nederland het meest de bal hebben.

Dribbels

Oussama Assaidi is een van de meest frequente dribbelaars in de Eredivisie. Alleen Amin Younes (59) en Hakim Ziyech (52) hebben dit seizoen meer dribbels ingezet dan Assaidi (50). Kanttekening is wel dat Younes (63%) en Ziyech (65%) dit met een hoger slagingspercentage doen dan de Nederlands-Marokkaanse aanvaller (52%). Pas op plaats 60 vinden we een andere speler van Twente terug in de ranglijst: Fredrik Jensen, die er tot dusver elf in heeft gezet. Alle andere spelers van Twente vinden we buiten de top 100. Luciano Slagveer wist zeven dribbels in te zetten in 497 minuten. Tom Boere deed dat drie keer dit seizoen. Op het gebied van aanvallende impulsen middels dribbels is te stellen dat Twente Assaidi-afhankelijk is.

Schoten en doelpunten

Oussama Assaidi scoorde voor het eerst twee keer in een Eredivisieduel sinds 2 mei 2012, toen hij namens SC Heerenveen twee keer tegen FC Twente wist te scoren (3-4). Zijn seizoenstotaal staat nu op vier, waarmee hij zich clubtopscorer mag noemen van Twente. Daarbij moet wel worden gezegd dat twee doelpunten vanaf de penaltystip werden gescoord. Per 90 minuten schieten alleen Haris Vuckic (2,3) en Fredrik Jensen (2,1) vaker dan Assaidi (1,8) per wedstrijd. De ratio schoten – schoten op doel is beter van Vuckic en Assaidi. Bij het duo gaat zo’n 56% van de pogingen op het doel. Bij Jensen gaat 43% op het doel. Op het gebied van aanvallende bijdrage in de vorm van schoten is te stellen dat Twente niet afhankelijk van Assaidi is, maar wel van het trio Vuckic, Jensen en Assaidi. De meest frequente schutters van Twente.