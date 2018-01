Cijferspel: zeggen de cijfers wat anders over Hidde ter Avest dan de publieke opinie?

ENSCHEDE - Hidde ter Avest krijgt de laatste weken veel kritiek. Afgelopen zaterdag was de directe tegenstander van Hidde ter Avest, Steven Bergwijn, al na vier minuten goed voor een assist op de 0-1. Daarna kwam hij echter niet of nauwelijks meer in de problemen. Zeggen de cijfers wat anders over Hidde ter Avest dan de publieke opinie?

Herpakt na matige openingsfase

Na de assist van Bergwijn in de openingsfase herpakte Hidde ter Avest zich sterk tegen PSV, dat blijkt ook uit de cijfers. Steven Bergwijn creëerde namelijk geen enkele kans meer en zette slechts twee van zijn vijf dribbels succesvol in, wel ging hij na rust nog één keer op Drommel af na een fout van Ter Avest. De rechtervleugelverdediger zette tegen PSV negen tackles in (6 geslaagd), de eerste Twente-speler met zoveel tackles in een Eredivisieduel sinds Jeroen van der Lely op 25 september 2016 tegen Vitesse.

Rechtsback van de tackle

Allereerst kan een tackle kan functioneel zijn maar ook noodgreep. Hoe dan ook, in de Eredivisie is Hidde ter Avest de rechtsback die de meeste succesvolle tackles (3,6) inzet per duel. Daarnaast is er slechts één speler die meer succesvolle tackles inzet dan Ter Avest in de Eredivisie: teamgenoot Cristián Cuevas, met 3,7. Van alle spelers met meer dan 70 tackles heeft alleen Konstantinos Tsimikas een hoger winstpercentage qua tackles (83,6%) dan Ter Avest (81,3%). Ter vergelijking: Cuevas heeft een winstpercentage van 65,8%.

Pass-blokker

Een andere statistiek die belangrijk is een rechtsback is het blokken van schoten, passes en voorzetten. Waar Ter Avest sterk op scoort is die van geblokte passes. Geen enkele rechtsback in de Eredivisie blokt meer passes per wedstrijd dan Ter Avest (1,2). Overall doen dit in de Eredivisie doen slechts twaalf spelers dit beter (minimaal 10 wedstrijden). Een ontwikkelpunt voor Ter Avest is het blokken van schoten (0,2) en het blokken van voorzetten (0,2), op deze gebieden scoort hij gemiddeld lager dan andere rechtsbacks. Vorig seizoen blokte hij nog gemiddeld 0,5 voorzetten per wedstrijd.

Veranderingen met vorig seizoen

Zijn de prestaties van Ter Avest echt minder dan vorig seizoen? De verdedigende cijfers wijzen dat eigenlijk niet uit. Vorig seizoen rondde hij 80,9% van zijn tackles succesvol af, nu ligt dat percentage op 81,3%. In de lucht is hij wel opvallend minder sterk. Waar hij vorig seizoen nog 54% van zijn luchtduels won is dat percentage in het huidige seizoen 36%. In aanvallend opzicht brengt hij dit seizoen beduidend minder dan vorig seizoen, al is dit afhankelijk van de speelstijl en de rest van de spelers. Dit seizoen creëert Ter Avest 0,3 kansen per wedstrijd, vorig seizoen lag het aantal gecreëerde kansen op 1 per wedstrijd. Ook schiet hij minder vaak (0,6 om 0,3) en zet hij minder succesvolle dribbels in per wedstrijd (0,5 om 0,1). Zijn passing is iet wat minder nauwkeurig dit seizoen (68,2%) ten opzichte van vorig seizoen (72,6%).