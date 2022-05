Clubleiding is optimistisch over toekomst FC Twente: ‘De volgende stap is op dit niveau te blijven’

Het viel ze allebei op, onafhankelijk van elkaar, toen ze vanaf het ereterras woensdagavond naar de feestvreugde op het veld keken. „Deze euforie ging veel verder dan de kwalificatie voor een voorronde van een Europees toernooi”, zegt Paul van der Kraan, de algemeen directeur, een dag later. „Het leek wel alsof de mensen in één klap een bepaalde frustratie kwijtraakten. De supporters hebben de laatste jaren nou niet bepaald altijd het goede van hun club gezien. Ik heb het gevoel dat dat nu wel weg is. We moesten van heel ver komen, maar FC Twente is er weer.”