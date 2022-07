Clubloze Joshua Brenet traint nog altijd mee bij FC Twente

Twente Verenigt wil af van jeugdoplei­ding met Heracles

ENSCHEDE/ALMELO - Het overkoepelende supportersorgaan van FC Twente, Twente Verenigt, wil dat de club nog eens kritisch gaat kijken naar de samenwerking met Heracles in de Academie. „FC Twente, pak die handschoen op, in het belang van de club FC Twente en de Twentse talenten”, zo staat in een statement te lezen. Eerder liet Lucas Fransen, voorzitter van de Vriendenkring, zich al in dezelfde bewoordingen uit.

