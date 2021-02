Clubloze Tim Hölscher (26) vindt eindelijk nieuwe club

Hölscher was na zijn vertrek bij FC Twente deze zomer zonder club. In Enschede had hij een aflopende verbintenis die niet werd verlengd. De middenvelder uit Gronau hield in de afgelopen maanden zijn conditie op peil bij het tweede team van VFL Wolfsburg. Hölscher speelde - verdeeld over meerdere periodes tien jaar bij FC Twente. Hij kwam ook uit voor Go Ahead Eagles en het Deense Esbjerg.