Conflict tussen Eiting en Volendam loopt hoog op: arbitragezaak in de maak

Volendam en Eiting leven al weken in onmin met elkaar. Volgens het kamp Eiting heeft hij een clausule in het contract, waardoor hij voor ongeveer vier ton weg kan. De clubleiding ontkende dat in eerste instantie, maar gooide het later op een verschil in interpretatie van de gemaakte afspraken. Ook lichtte de club eenzijdig de optie in het contract van Eiting, terwijl verschillende partijen aangeven dat dat pas kan als Volendam zich het komende seizoen handhaaft in de eredivisie.

Niet de eerste

Eiting. die aanvoerder is van Volendam, had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de handhaving van de club in de eredivisie. FC Twente wil Eiting dolgraag overnemen, maar de Enschedeërs houden zich de laatste tijd afzijdig, omdat het in eerste instantie een zaak is tussen club en speler. Omdat Volendam en Eiting lijnrecht tegenover elkaar staan, is de kans groot dat er op korte termijn een arbitragezaak komt.

Het is al de tweede keer dat Volendam met een speler in conflict komt. Ook Mickey van de Ven spande enkele jaren geleden een arbitragezaak aan tegen de club toen de verdediger naar Wolfsburg wilde. Van de Ven verloor die zaak, maar vertrok later alsnog. Deze week nam Tottenham Hotspur Van de Ven over voor veertig miljoen van de Duitsers. Die transfer leverde ook Volendam meerdere miljoenen op.