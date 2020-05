‘Coolen en Janssen zijn goeie opties voor FC Twente’

terug naar 2010 De tragiek van 'Heubach hooligan': geen kampioen door verhuurpe­ri­o­de aan NEC

10:48 Het is toch wel het meest tragische verhaal rondom de landstitel van 2010. Jeroen Heubach was mister FC Twente, ‘Heubach hooligan’ en fanatiek supporter sinds zijn jeugd, maar miste het kampioenschap. Hij vertrok in de winterstop van 2010 naar NEC. Dit is zijn verhaal.