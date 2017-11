Cornertrend vriend en vijand van FC Twente

CIJFERSPELTwee van de zes doelpunten bij PSV – FC Twente (4-3) werden gemaakt uit een hoekschop. Twente blijkt dit seizoen problematisch slecht in corners verdedigen, maar opvallend goed in aanvallende hoekschoppen. En dat komt met name door een opvallende trend.

Palen vrij

Ronald de Boer gaf zondagmiddag bij Fox Sports aan dat Gertjan Verbeek fan is van het principe zonedekking tijdens corners. Over een langere periode moet echter gekeken worden of dit zo is. Onder René Hake werd er een blok gevormd van vijf met daarvoor twee á drie spelers. De tegenstander krijgt eerst de ruimte om richting de penaltystip en het vijf-metergebied te lopen, om vervolgens – in de zone - opgepakt te worden door de verdedigers van Twente. Wat het meest opvalt in deze situaties is dat bij de Tukkers over het algemeen zowel de eerste als de tweede paal wordt vrijgelaten.

Ook de 3-2 van Luuk de Jong werd gescoord uit een corner.

Cornerdoelpunten tegen

Maar hoe scoort Twente dan op het gebied van doelpunten tegen uit corners? Alleen NAC Breda kreeg meer doelpunten tegen (5) uit hoekschoppen dan FC Twente (4). In eerste instantie hoeft dit nog niets te zeggen over de mogelijk matige defensieve positionering van Twente bij corners. Wanneer we echter kijken naar de totstandkoming van de vier tegendoelpunten zien we een opvallende trend. Bij drie van de vier doelpunten wordt zowel de eerste als de tweede paal niet gedekt. Alleen tegen PSV stond er iemand bij de paal, in dit geval de eerste paal. Tevergeefs, want Luuk de Jong knikte binnen in de verre hoek bij de tweede paal.

Slechtste verhouding Eredivisie

Dat het dusdanig problematisch is blijkt uit het rendement van de tegenstanders in corners. Acht (!) procent van alle corners (4 uit 50) die Twente incasseert wordt omgezet in een doelpunt, veruit het hoogste van alle teams in de competitie. Het gemiddelde van de eredivisie is ongeveer 3,3 procent.

Niet alleen bij Twente

Twente is daarentegen opvallend genoeg bovengemiddeld goed in aanvallende corners. Alleen PSV (6) scoorde vaker dan de Tukkers uit een hoekschop (3). 5,9 procent van alle corners (3 uit 51) wordt omgezet in een doelpunt, enkel PSV scoort hoger met 8,6 procent. Het gemiddelde van de Eredivisie ligt op 3,4 procent. Dat het vrijlaten van de palen in heel de eredivisie een trend is, blijkt uit een analyse van de cornerdoelpunten van Twente, FC Utrecht en Roda JC hadden geen enkele speler bij een paal en ook PSV hield de palen vrij. Stefan Thesker kon mede hierdoor laag binnen knikken richting de tweede paal.