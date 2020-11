Corona bij FC Twente: het kon niet uitblijven

ENSCHEDE - Het was al bijna een wonder dat FC Twente tot dusverre nog geen positief geval had in de selectie. Woensdagmorgen kwam de club met het nieuws dat in deze tijd bijna niet kan uitblijven: er is een speler positief getest.

Queensy Menig is de eerste speler van FC Twente die de test niet met goed gevolg heeft doorstaan. De buitenspeler heeft verder geen klachten. Omdat bron - en contactonderzoek heeft uitgewezen dat Godfried Roemeratoe bij hem in de buurt is geweest, moet de middenvelder meteen in quarantaine.

Nog ongewis

Het is de laatste weken meerdere keren voor gekomen dat voetballers in eerste instantie positief werden getest, terwijl uit een tweede test bleek dat er van corona geen sprake was. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het tweetal voor de wedstrijd van komende zondag tegen PSV. Menig en Roemeratoe zijn dit seizoen basisspeler bij FC Twente. Menig was tot dusverre goed voor drie treffers. In de laatste twee duels verzorgde hij beide keren de openingsgoal.

Ook Roemeratoe vertolkt een belangrijke rol in de succesformatie. Samen met Wout Brama verzorgt hij het defensieve blok op het middenveld.

Brandhaard voorkomen

Met het direct isoleren van het tweetal hoopt FC Twente een brandhaard in de kleedkamer te voorkomen. Alle spelers, leden van de staf en mensen rond het eerste elftal worden deze week nog een keer getest.

Tot aan de positieve test van Menig was FC Twente samen met Heerenveen nog de enige club die gevrijwaard was gebleven van een positieve test. Alleen Lindon Selahi moest voor de eerste wedstrijd tegen Fortuna in quarantaine, omdat er bij de nationale ploeg van Albanië een medespeler besmet was geraakt. Dat is in de voorbije interlandperiode weer gebeurd, waardoor het nog afwachten is of Selahi bij terugkeer in Nederland hetzelfde lot wacht.

Het is dan geen toeval dat geen team dit seizoen minder verschillende basisspelers heeft gehad dan FC Twente. Slechts 14. Alleen het coranavrije Heerenveen kan hetzelfde cijfer overleggen.

Bij de tegenstander van komende zondag PSV is men juist op dit moment de klap van het virus te boven. De selectie werd in de voorbije weken zwaar getroffen, maar zoals het er nu uitziet is tegen FC Twente iedereen voor het eerst sinds tijden weer aan boord. Die ploeg heeft juist de meeste spelers moeten inzetten: 22 in totaal.