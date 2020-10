Corona brengt FC Twente dit seizoen in zware storm: ‘Maar we blijven bestaan’

FC Twente werkt voor het meest onzekere seizoen in de geschiedenis van het betaalde voetbal met twee uitgewerkte prognoses. In scenario één is er sprake van achtduizend mensen per wedstrijd. „Dan gaan we werken met een begroting van 14 à 15 miljoen euro en komen we aan het eind 6 miljoen tekort”, zegt financieel en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld van FC Twente. „In scenario twee gaan we uit van een heel seizoen zonder toeschouwers en dan is onze begroting 12 miljoen euro en schieten we er 8 miljoen bij in.” Ter vergelijking: de club werkte het voorbije seizoen met een budget van 25 miljoen euro.