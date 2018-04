Assaidi en Boere vraagteken voor ADO Den Haag

13 april ENSCHEDE - FC Twente neemt het zaterdagavond op tegen ADO Den Haag. Het is voor de Tukkers één van de laatste kansen om directe degradatie te ontlopen. Of aanvallers Oussama Assaidi en Tom Boere kunnen spelen is nog een vraagteken.