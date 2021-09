Daan Rots uit ‘Grolle’: eindelijk weer een aanvaller van eigen bodem bij FC Twente. ‘Ik ga altijd recht op het doel af’

De laatste aanvallers uit de eigen opleiding die af en toe in het eerste elftal van FC Twente stonden kwamen allemaal van buiten de regio. Bilal Ould-Chikh komt uit Roosendaal, Jari Oosterwijk uit Lettele en Thijs van Leeuwen groeide op in Heerde. Daan Rots is geboren en getogen in Groenlo, een jongen van de streek, die al tien jaar voor FC Twente speelt. Zijn jongere broer staat in het eerste van de plaatselijke trots SV Grol, z’n jongste broertje speelt in de onder 16 van de FC Twente/Heracles Academie. Lachend: „Ik ben de meest talentvolle van de drie.”