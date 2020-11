Danilo heeft zijn eerste minuten voor Brazilië onder 23 te pakken

Danilo behoorde in eerste instantie niet tot de uitverkorenen, maar door een paar coranagevallen in de Braziliaanse selectie vloog hij woensdag alsnog naar Egypte. Dat de topscorer van de eredivisie in een bijzondere omgeving is terechtgekomen bleek zaterdagmiddag wel uit de wissel in de 87ste minuut. Danilo kwam in het veld voor Real Madrid-aanvaller Rodrygo, die inmiddels een transferwaarde van 45 miljoen euro heeft. Op hetzelfde moment viel ook oud-Heracles-speler Mauro Jr. in bij Brazilië.

Danilo was in die paar minuten dat hij speeltijd kreeg nog twee keer dichtbij een treffer.