‘Danilo maakt seizoen gewoon af bij FC Twente’

The day after: Queensy Menig geniet na van topwed­strijd tegen Ajax

6 december AMSTERDAM - Na zijn twee goals tegen Ajax keerde FC Twente-speler Queensy Menig diep in de nacht terug in Hengelo. Om zondag weer naar Amsterdam te rijden, naar zijn moeder. Als hij bij haar uit het raam kijkt, lacht hij uiteindelijk breed. „Ze woont in de schaduw van de Arena.”