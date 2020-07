Danilo Pereira op weg naar FC Twente

Het management van de speler heeft in Brazilië bevestigd dat Pereira het komende seizoen in Enschede speelt. Ajax nam de aanvaller twee jaar geleden over van Santos. Pereira, die in 42 wedstrijden 24 goals maakte, kan als centrumspits en aan de zijkanten uit de voeten. Pereira was in de laatste Europese wedstrijd van Ajax nog succesvol. Toen scoorde hij tegen Getafe.