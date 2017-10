Danny Holla: ‘Het was te weinig’

Grip

,,We wisten dat we deze week drie wedstrijden moesten winnen. Vooraf reken je daar ook op. Dat is twee keer gelukt. Vandaag was het te weinig”, aldus Holla die vond dat zijn ploeg begon. Terecht, want Twente kwam na 66 seconde al op voorsprong. ,,Daarna verloren we de grip. We lieten Excelsior te makkelijk voetballen. We gaven ook niet veel weg, maar zaten slecht in de wedstrijd. We hebben te weinig gecreëerd.”