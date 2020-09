Dario Dumic begint op de bank bij FC Twente

Jans liet zich er niet over uit, maar de enige aanpassing zou het opstellen van Tyronne Ebuehi als rechtsback kunnen zijn. Dat zal dan ten koste gaan van Nathan Markelo. Ebuehi sloot later aan in de voorbereiding, waardoor hij nog geen 90 minuten speelde bij FC Twente. De huurling van Benfica viel tegen Emmen goed in, en maakt op de trainingen een sterke indruk.

Dumic moet geduld hebben

Voor nieuweling Dario Dumic komt een basisplaats nog te vroeg. ,We hebben zeven weken met een groep gewerkt aan een speelwijze en Dario is net binnen”, aldus trainer Ron Jans. ,,Hij maakt een goede indruk en is fit, maar hij moet nog even geduld hebben.”

Een andere centrale verdediger Kikie Pierie is op de weg terug na zijn knieblessure. Pierie trainde vrijdag mee met de groep.

Fortuna ambitieus

FC Twente en Fortuna Sittard kwamen elkaar aan het begin van de voorbereiding ook al een keer tegen. Toen waren de bezoekers in de eerste helft beter, maar dankzij het enthousiaste spel van de jongen na rust won FC Twente met 2-1. ,,Maar sindsdien hebben beide teams er nieuwe spelers bijgekregen, je kunt dat niet meer met elkaar vergelijken", beseft Jans. Fortuna, dat zeer actief was op de transfermarkt en verraste met het binnenhalen van spelers als Polter (Union Berlin) en Seuntjes en Rienstra, heeft grote ambities dit seizoen. De club heeft zelfs uitgesproken voor het linkerrijtje te willen gaan.

Zin in de start

Bij FC Twente waren ze zich niet aan voorspellingen. ,,Wij beginnen wel met een goed gevoel aan het seizoen, we mogen nerveus zijn of gespannen, maar we kunnen die druk ook gebruiken om erop te klappen. Wij zijn er klaar voor", aldus Jans.