Dario Dumic op weg naar SV Sandhausen

FC Twente houdt nog een kleine transfersom aan de overgang over. De grootste financiële besparing zit in het feit dat de club zijn salarispost kwijtraakt. Dumic kwam in 2020 over van FC Utrecht, maar de Bosniër slaagde er nooit in een vaste waarde te worden in het elftal van Ron Jans. Ook dit seizoen kwam hij nauwelijks aan spelen toe, waardoor hij van FC Twente mocht uitkijken naar een nieuwe club.