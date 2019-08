Data Europese duels FC Twente Vrouwen bekend

Debutant Verdonk: ‘De manier waarop FC Twente voetbalt ligt me wel’

18 augustus ENSCHEDE - Het duel tussen FC Twente en RKC was voor het thuispubliek een kennismaking met twee debutanten: Calvink Verdonk stond na één training meteen in de basis, en de Deense spits Emil Beggreen maakte in de slotfase na veel blessureleed voor het eerst zijn opwachting.